Stiri pe aceeasi tema

- Rikito Watanabe are doar 27 de ani, insa are o cariera destul de surprinzatoare pe care puțini o știu. Concurentul din sezonul 9 al show-ului Chefi la Cuțite a dat lovitura de fiecare data cu preparatele sale și i-a lasat masca pe cei trei jurați. Nu de puține ori, Riki, așa cum il alinta ceilalți concurenți,…

- Imagini de senzație cu Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la cuțite, din echipa lui Sorin Bontea. Concurentul a fost surprins in timp ce canta și se distreaza pe manelele lui Florin Salam, chiar de catre colegii sai din echipa albastra. Clipul video cu Rikito a devenit imediat viral, iar fanii au…

- Situație rara in cea de-a doua confruntare a sezonului 9 Chefi la cuțite! Doua echipe au ajuns la egalitate, iar concurenții, dar și jurații au fost in dilema. In urma departajarii, echipa lui Sorin Bontea a cazut la duel.

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai simpatici concurenți de la Chefi la Cuțite, așa cum au marturisit chiar și cei trei jurați. Concurentul este energia echipei, cel care da intotdeauna o stare de bine și, chiar și in momentele de tensiune intensa, aduce zambetul pe buze coechipierilor. Cu toate…

- Paul Vasile, concurentul de la Chefi la cuțite in care Sorin Bontea și-a pus increderea și i-a oferit cuțitul de aur, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu o tanara pe care nu o ferește de ochii lumii. Tanarul bucatar a postat o imagine pe rețelele de socializare cu frumoasa lui partenera, iar…

- Dupa 9 ani de stat in țari straine, Mircea Terhetea s-a intors in Romania și direct in platoul Chefi la cuțite! Concurentul vrea sa caștige marele premiu, dupa ce in urma cu mai mult timp a renunțat la meseria de jurist pentru bucatarie.

- Roxana Blenche i-a facut iubitului sau o declarație de dragoste emoționanta pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei lui de naștere. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8, i-a transmis o serie de urari care au topit inimile fanilor.

- Sorin Bontea este unul dintre jurații de la „ Chefi la Cuțite ”, ce va reveni pe micile ecrane cu cel de-al 9-lea sezon. Mai mult, acesta a participat la ultimul sezon Asia Express, impreuna cu Razvan Fodor, devenind și marii caștigatori. Dragostea pentru bucatarie i-a fost insuflata lui Sorin Bontea…