- Chefi la cutite, 8 octombrie 2023. In ediția 22 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, disponibila pe Antena 1 si in AntenaPLAY, echipele s-au avantat la „lupta”. Irina Fodor a schimbat, insa, regulile jocului, anuntand ca se pot scoate armele pe lupta celor mai bune preparate. Imediat dupa, un sunet…

- Ediția din aceasta seara a adus un verdict surprinzator, atat pentru concurenți, cat și pentru jurați. Sorin Bontea a incercat sa iși ajute echipa atunci cand și-a folosit amuleta, pentru ca Rikito Watanabe sa gateasca alaturi de concurenții lui, dar nici macar acest lucru nu i-a adus victoria.

- Dupa ce au aflat pentru cine vor gati și ce vor ingrediente vor avea de folosit, Sorin Bontea a decis sa foloseasca o noua amuleta, astfel incat echipa lui sa se poata descurca in timpul probei. Așa ca, a decis sa vina in joc cu avantajul ca echipa portocalie sa gateasca impreuna cu Rikito Watanabe.

- Invitat in platoul emisiunii Xtra Night Show, Rikito Watanabe a marturisit ca, in urma cu cateva luni, a fost nevoit sa mearga in Japonia, pentru a-și ajuta mama. Asistentul de la Chefi la cuțite are o relație speciala cu femeia care i-a dat viața, așa ca, nu a mai stat pe ganduri și a mers in țara…

- Iasmina Petre spune ca a venit la Chefi la cuțite la indemnul prietenilor, care i-au apreciat mereu preparatele. Concurenta este pasionata de cultura japoneza, iar obișnuiește sa se transforme in personaje din desene animate sau jocuri.

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 12 septembrie 2023, Iasmina Petre i-a impresionat cu prezența sa. Tanara din București in varsta de 26 de ani are o pasiune uriașa pentru "cosplay". Ce a dezvaluit.

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai carismatici și indragiți concurenți din istoria emisiunii Chefi la Cuțite care acum, in sezonul 12, a ajuns in postura de asistent al celor trei jurați. Daca pe plan profesional in merge foarte bine, nici in plan amoros nu sta deloc rau. Iata cine este femeia…

- Rikito Watanabe și iubita lui sunt impreuna din septembrie 2021, iar astazi au aniversa doi ani de cand formeaza un cuplu. Cei doi sunt de nedesparțit, iar astazi au impartașit cu fanii cateva imagini care surprind momentele importante din relația lor.