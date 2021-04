Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii s-au adunat din nou in fața Prefecturii Cluj și cer interzicerea maștii in spațiile publice, libertate pentru suporteri și copiii sa mearga la școala.Oamenii s-au adunat in centrul orașului de la ora 17.30. Doleanțele sunt aceleași, iar protestatarii sunt deciși sa iasa in piața zi de…

- Cateva zeci de persoane s-au strans pe Platoul Prefecturii din centrul municipiului Targoviște intr-un protest impotriva restricțiilor. Protestul a fost Post-ul Cateva zeci de persoane protesteaza la Targoviște impotriva restricțiilor. Unii protestatari poarta masca și pastreaza distanțarea apare prima…

- Cateva sute de cetateni au protestat, in mars, dupa miezul noptii de duminica spre luni, impotriva noilor restrictii impotriva raspandirii COVID-19 impuse de autoritati si care au intrat in vigoare duminica seara. Potrivit Jandarmeriei Timis, au fost legitimate cateva persoane. Protestul nu a fost autorizat,…

- Peste 100 de tineri s-au adunat noaptea trecuta, in fața primariei si a prefecturii din Braila. Acestia au protestat fata de noile restrictii impuse. Manifestatia a fost, insa, intrerupta de jandarmi. Circa 50 de protestatari au plecat in marș de la Primarie spre Prefectura, apoi s-au intors spre centru.…

- Jennifer Gates, fiica miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, s-a vaccinat impotriva COVID-19. Intr-o postare pe contul sau de Instagram, Jennifer a ținut sa mulțumeasca oamenilor de știința și medicilor pentru eforturile lor dar a facut și o gluma pentru internauții conspiraționiști, spunand…

