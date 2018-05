Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna nu vrea sa le ajute pe femei sa se simta bine in pielea lor doar prin cele mai cool sfaturi de ținute. Cantareața le arata tuturor secretele ei in arta machiajului și le-a facut fanelor un tutorial in care le arata cum sa straluceasca la propriu. Cu ajutorul publicației Vogue, Rihanna a facut…

- In timpul unui concert de 75 de minute in Milwaukee, Camila Cabello le-a demonstrat tuturor ca are tot ce-i trebuie pentru a fi regina muzicii pop. Cantareața a efectuat mișcari de dans perfecte și a cantat fiecare nota impecabil cu o incredere uimitoare. Hit-ul imens “Havana” a fost de departe preferatul…

- Drake ne-a surprins vineri seara lansand piesa “Nice for what”, iar internetul a știut exact cum sa reacționeze la asta. Mulți dintre fani i-au laudat visual-urile sau au comentat calitatea versurilor, in timp ce alții au folosit mișcarile lui Drake pe post de model pentru meme. Intr-un final, uite…

- Ei bineee, da. Drake a donat in videoclipul asta aproape un milion de dolari ca sa incurajeze donațiile, in general. I-a mai dat anterior și o bursa de 50.000 de dolari unui student de la o facultate din Miami. O fi sau nu planul Alui de Sus, nu știm. Cert e ca piesa asta ”God`s Plan”... View Article

- Iggy Azalea, cantareața ce a cucerit topurile in 2016 cu hit-ul “Fancy” a luat o pauza prelungita de la viața publica datorita unor experiențe ce i-au schimbat viața. Cantareața in varsta de 27 de ani vorbește despre durerea din spatele desparțirii de basketballistul american Nick Young, dar și despre…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…