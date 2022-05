Stiri pe aceeasi tema

- Sigur, cu conditia sa dispuneti de suficienti bani, ca sa va permiteti o astfel de aroganta. Pana la urma, cine nu a visat macar o data sa locuiasca in casa vreunei celebritati cunoscute la nivel international? Una pe care o stie intreaga Planeta, de la cel mai mic membru al unei familii, pana la cel…

- ASAP Rocky, iubitul Rihannei, a fost arestat miercuri, pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Acesta este cercetat dupa ce, anul trecut, ar fi tras mai multe focuri de arma asupra unei persoane, relateaza TMZ. ASAP Rocky și Rihanna se intorceau din Barbados cu un avion privat. Potrivit mai multor…

- ASAP Rocky a fost arestat la intoarcerea din vacanța petrecuta in Barbados, alaturi de Rihanna. Iubitul celebrei cantarețe este cercetat de autoritați pentru un incindet care a avut loc anul trecut. Rapperul ar fi tras mai multe focuri de arma asupra unei persoane.

- Rihanna, in varsta de 34 de ani, nu are deloc liniște inainte de a deveni mama. Daca saptamana trecuta, iubitul ei era acuzat de infidelitate, de aceasta data, el a fost arestat in Los Angeles in legatura cu un schimb de arme la care a luat parte anul trecut. A$AP Rocky, iubitul de 33 de […] Articolul…

- A$AP Rocky și Rihanna se bucura de ultima vacanța in doi. Ei au ales Barbados, locul in care s-a nascut cantareața și pare ca se distreaza de minune. In timp ce viitorul tata, A$AP Rocky, a dat mai multe ture cu jet ski-ul, Rihanna a ales sa se intalneasca cu mai mulți prieteni și sa... View Article

- Rihanna și-a gasit liniștea alaturi de A$AP Rocky, iar cei doi vor avea un copil impreuna, insa a artista a avut o serie de iubiri eșuate, iar cea mai dramatica relație a fost cu artistul Chris Brown intre anii 2008 si 2009, cand s-au despartit dupa ce artistul a batut-o, noteaza click.ro. Chris Brown…

- Presa vuiește dupa ce a aparut zvonul potrivit carora Rihanna și Asap Rocky s-au desparțit dupa ce rapperul a inșelat-o pe cantareața. Asap ar fi inșelat-o pe celebra cantareața chiar cu Amina Muaddi, designerul ei de pantofi! Amina Muaddi a fost implicata in ceea ce spune ea ca ar fi... The post Prima…