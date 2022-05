Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop din Barbados Rihanna si rapperul american A$AP Rocky au devenit parinții primului lor copil, un baiețel, potrivit portalului TMZ, citat de EFE și Agerpres. Bebelusul s-a nascut pe 13 mai, in Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de stiri despre vedete. Rihanna…

- Vedeta pop din Barbados Rihanna si rapperul american A AP Rocky sunt deja parintii primului lor copil, potrivit portalului TMZ citat de EFE.Bebelusul este un baietel si s a nascut pe 13 mai in Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de stiri despre vedete.Rihanna si A AP Rocky…

- Cantareața de muzica pop Rihanna si rapperul american A$AP Rocky sunt deja parintii primului lor copil. Rihanna a nascut un baiețel. Bebelusul este un baietel si s-a nascut pe 13 mai in Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de stiri despre vedete, informeaza publicația People…

- Rihanna și A$AP Rocky au adus pe lume primul lor copil, un baiețel, pe 13 mai la Los Angeles, potrivit TMZ. Page Six a dat vestea despre sarcina Rihannei la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce au aparut fotografii cu cantareața, in varsta de 34 de ani, aratandu-și cu mandrie burtica in timp ce mergea…

- Un baietel de patru ani, din Olanda, a plecat la plimbare cu masina mamei sale, dimineata devreme, in pijamale si cu picioarele goale, informeaza News.ro . Politia din Utrecht a declarat ca micutul a tamponat sambata doua masini parcate, inainte de a parasi locul in pijama si in picioarele goale. Trecatorii…

- Rihanna este copleșita de durere, dupa ce poliția l-a arestat pe iubitul, A$AP ROCKY, chiar sub ochii ei pe aeroportul din Los Angeles. Vedeta este insarcinata cu copilul lui Rocky și ii este teama, ca cel mic va veni pe lume, cat timp tatal este in inchisoare. Cantareața, insarcinata, in varsta de…

- ASAP Rocky, iubitul Rihannei, a fost arestat miercuri, pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Acesta este cercetat dupa ce, anul trecut, ar fi tras mai multe focuri de arma asupra unei persoane, relateaza TMZ. ASAP Rocky și Rihanna se intorceau din Barbados cu un avion privat. Potrivit mai multor…

- Politia si Parchetul fac ancheta deoarece un copil de trei ani si jumatate a murit in conditii suspecte la Spitalul din Tecuci, judetul Galati. Parintii baietulului ii acuza pe medici de neglijenta si vor sa li se faca dreptate.