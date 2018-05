Pedeapsă majorată cu 8 luni pentru Cristi Bîgiu

Fostul presedinte al Consiliului Judetean, Cristi Bigiu va face încă 8 luni de închisoare dupa ce a cerut in instanta contopirea pedepselor in dosarele in care a fost condamnat. Curtea de Apel Galati a admis contestatia depusa de DNA la cererea lui Bigiu de a contopi cele doua pedepse de executare de… [citeste mai departe]