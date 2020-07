Rihanna și-a anulat planurile unui nou album. Vrea să devină miliardară cu o linie de cosmetice! Rihanna și-a anulat planurile unui nou album. Vrea sa devina miliardara cu o linie de cosmetice! Rihanna renunța la lansarea celui de-al noualea album. Cel puțin pentru moment, vrea sa se concentreze exclusiv pe a deveni miliardara in industria de beauty. Vezi aceasta postare pe Instagram get into this bra tho…like I’m usually humble but not about lingerie @savagexfenty O postare distribuita de badgalriri (@badgalriri) pe Mai 11, 2020 la 11:16 PDT RiRi nu a mai lansat niciun album din anul 2016. A decis se pare ca e mai ușor sa faci bani din afaceri in domeniile de fashion și beauty decat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

