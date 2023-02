Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Carnaval de la Rio va reveni in forta in aceasta luna, dupa editiile anterioare afectate de restrictiile pandemice, expertii asteptandu-se ca evenimentul sa genereze incasari totale de aproape 1 miliard de dolari, transmite marti Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pe masura ce cursa pentru Casa Alba din 2024 se apropie, fostul președinte este pregatit sa foloseasca din nou unele dintre cele mai mari și mai influente platforme de socializare, dupa ce a fost dat afara din ele in urma insurecției din 6 ianuarie, potrivit NBC News. Fii la curent cu cele…

- 22 decembrie| Școala de Muzica „DoReMi” va pune in scena spectacolul ”Minunea din Bethleem” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș 22 decembrie| Școala de Muzica „DoReMi” va pune in scena spectacolul ”Minunea din Bethleem” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș Școala de muizca „DoReMi”…

- Orchestra di Teatro D’opera Italiana va susține un concert extraordinar de Craciun, intitulat ”Regal vienez”, cu doua reprezentații pe scena Operei Naționale Romane din Timișoara: joi, 22 decembrie 2022, de la ora 17:30 și de la ora 20:00.

- Vineri, 16 decembrie 2022 (de la 19.00), ORCHESTRA NAȚIONALA RADIO va evolua sub bagheta lui GABRIEL BEBEȘELEA, unul dintre cei mai bine cotați dirijori romani peste hotare, aplaudat in cele mai prestigioase sali de concert ale lumii, ca Auditorium-ul din

- Andra a avut parte de cel mai frumos concert de Craciun, facandu-le o surpriza de zile mari fanilor sai. Celebra artista a fost emoționata pana la lacrimi, atunci cand Eva, fiica ei, a urcat pe scena de la Opera Romana. Spectatorii s-au ridicat in picioare, pentru a le aplauda pe cele doua. Andra, in…

- Un cetatean strain care vorbeste germana, are experienta in meserii cu deficit de forta de munca - in domeniul medical, dar si in gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui sa poata locui in Germania timp de pana la un an pentru a cauta de lucru si a fi angajat de proba.

- Nicolae Dica (42 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, este pe punctul de a reveni pe banca tehnica. Tehnicianul piteștean nu exclude posibilitatea de a prelua banca tehnica a celor de la CS Mioveni, „lanterna roșie” a Superligii, informeaza cei de la Orange Sport. ...