Rihanna s-a despartit de miliardarul arab Rihanna s-a despartit de miliardarul arab Conform MediaTakeOut News Rihanna l-a parasit pe omul de afaceri din Arabia Saudita, pentru ca „se plictiseste uneori de barbati”. Daca asta este sau nu motivul real al despartirii, ramane de vazut, insa nu ar fi ceva iesit din comun pentru diva pop. Cei doi au fost impreuna mai bine de un an, iar in perioada asta, Rihanna parea ca si-a gasit linistea. A renuntat la petreceri in exces si s-a ocupat de afacerile si cariera ei. „A fost o relatie buna, dar acum s-a incheiat. Desigur, Rihanna i-a frant inima. Asta face ea: frange inimile barbatilor. Rihanna… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

