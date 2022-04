Rihanna rupe barierele stilului tradițional de gravidă Rihanna va deveni mamica anul acest. Vedeta și-a anunțat sarcina cand burtica era foarte vizibila și a facut-o intr-un mod inedit. RiRi nu numai ca atrage atenția mass-mediei și a milioane de urmaritori, dar și stilul ei de maternitate face furori. Cantareața nu se teme sa poarte crop tops și... The post Rihanna rupe barierele stilului tradițional de gravida appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

