Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața americana Rihanna, este insarcinata cu rapper-ul A$AP Rocky. Artista așteapta cu nerabdare sa ii vina pe lume primul copil. Cei doi au fost surprinși pe strazile din New York, iar burtica vedetei se putea observa de la o distanța foarte mare.

- Celebra cantareața Rihanna, de 33 de ani, și iubitul ei A$AP Rocky, de 33 de ani, așteapta primul lor copil. Cei doi au și facut cateva fotografii impreuna, in New York, in care cantareața iși arata burta destul de dezvoltata, semn ca este deja insarcinata in cateva luni, scrie Revista People . Rihanna…

- Veste mare de peste hotare. Cunoscuta cantareața Rihanna e insarcinata, iar peste doar cateva luni aceasta va deveni mama pentru prima data. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp.

- Sensy formeaza un cuplu cu iubitul ei de mai bine de șase ani, iar cei doi au planuri mari de viitor. Celebra influencerița a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca anul viitor va avea loc nunta și ca iși dorește foarte mult sa devina mamica.

- Raphinha (25 de ani), extrema dreapta braziliana a celor de la Leeds, va ajunge la Bayern Munchen in schimbul a 50 de milioane de euro, potrivit presei din Brazilia. Raphinha, jucator cu 8 goluri și o pasa decisiva in acest sezon de Premier League, va ajunge la Bayern Munchen, conform jurnalistului…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Anghel Iordanescu. Fiul fostului selecționer al Naționalei, Andrei Iordanescu și-a botezat astazi fetița. Iata primele imagini de la marele eveniment.