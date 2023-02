Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a facut un show incendiar in pauza de la Super Bowl, insa mulți utilizatori ai rețelelor de socializare sunt de parere ca seara a avut, de fapt, doua artiste și asta pentru ca momentul artistei a fost tradus in limbajul semnelor de o tanara pe nume Justina Miles. Imaginile cu ea au devenit virale.

- Rihanna a facut show total in cea de-a 57-a ediție de Super Bowl. Surpriza serii a fost insa faptul ca artista din Barbados a purtat o ținuta din care reieșea ca este din nou insarcinata, lucru confirmat ulterior și de reprezentanții ei, scrie europafm.ro. Rihanna a reușit o noua premiera duminica seara,…

- Rihanna a oferit un spectacol inedit in pauza de duminica de la Super Bowl, iar momentul in care cantareața a dezvaluit un invitat special neașteptat a devenit viral pe rețelele sociale.Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Rihanna a fost intrebata in daca vor exista surprize in timpul prestației…

- Rihanna a susținut un concert in pauza Super Bowl – Cupa anuala a Ligii Naționale de Rugby, care a avut loc duminica, iar la mai puțin de o ora de la incheierea acestuia, echipa ei a confirmat ca este insarcinata cu al doilea copil, potrivit BBC.

- Duminica, Rihanna a urcat pe scena Super Bowl 57. Diva, in varsta de 34 de ani, care a facut un show exploziv a anunțat ca va deveni mama pentru a doua oara intr-un mod inedit și a marcat astfel o premiera: a devenit prima femeie insarcinata care a sustinut un spectacol la pauza finalei anuale a campionatului…

- Cel de-a 57-a editie a Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, se va disputa in noaptea de duminica spre luni intre Philadelphia Eagles si Kansas City Chiefs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…