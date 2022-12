Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Rihanna a imparțașit fanilor, sambata dimineața, un videoclip in care apare copilul pe care il are impreuna cu iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, preluat de Daily Mai l. Artista a devenit mama in luna mai, iar pana acum și-a ținut departe bebelușul de ochii publicului. Inregistrarea video a…

- Au trecut șase ani de cand a murit Ioan Gyuri Pascu, iar, in urma lui, a lasat-o pe Ana Iarina, fiica lui cea draga. De-a lungul timpului, aparițiile discrete nu au lasat prea multe detalii la iveala despre tanara. Cu ce se ocupa fiica artistului.

- Cantareata columbiana Shakira si fotbalistul spaniol Gerard Pique, care s-au separat dupa 12 ani de relatie, au rezolvat custodia celor doi copii ai lor, Milan si Sasha. Sasha, in varsta de 11 ani, si Milan, in varsta de 9 ani, vor merge sa locuiasca alaturi de mama lor la Miami, pentru a scapa si de…

- Cantareata columbiana Shakira a ajuns la un acord cu fostul ei partener de viata Gerard Pique in privinta custodiei celor doi copii ai lor, dupa ce relatia de 11 ani pe care au avut-o cele doua staruri s-a incheiat in 2022, a anuntat marti agentul de presa din Spania al vedetei pop, citat de Reuters.…

- Cantareata pop Rihanna, superstar global cu noua trofee Grammy in palmares, a recunoscut ca se simte in continuare nelinistita inaintea spectacolelor sale live si ca este emotionata atunci cand se gandeste ca va canta anul viitor pe scena galei Super Bowl, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Bebelușa din imagine a crescut și a devenit, in prezent, una dintre cele mai mari artiste ale lumii. Are o voce impresionanta, a jucat in filme de succes destinate adolescenților, este superba și are mare succes in cariera. Cine este diva care facea furori inca de pe vremea cand avea doar cațiva anișori.…

- Cantareata americana a postat pe contul sau de Instagram, unde are 135 de milioane de urmaritori, o imagine fara text, in care apare tinand in mana o minge NFL. Ulterior, NFL a dat publicitatii un comunicat in care a confirmat ca Rihanna va fi vedeta pauzei finalei NHL din luna februarie, cel mai important…

- Rihanna va fi vedeta spectacolului din pauza urmatorului Super Bowl al NFL, care va avea loc pe 12 februarie 2023, la Glendale (Arizona). Cantareata americana a postat pe contul sau de Instagram, unde are 135 de milioane de urmaritori, o imagine fara text, in care mana ei apare tinand in mana o minge…