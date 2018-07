Cind vine vorba de facut reclama unei colecții de costume de baie, Riri e persoana potrivita. Iar daca linia vestimentara e chiar a ei, situația e win-win. A scos o colecție de costume de baie De cateva zile, Riri iși surprinde fanii de pe rețelele de socializare cu cadre dintre cele mai inedite și… HOT. Rihanna se pozeaza in sutien, oferindu-le tuturor ocazia de a vedea cat de sexy e. Iar reacțiile nu intarzie sa apara! In ciuda faptului ca mulți au semnalat ca artista a luat cam mult in greutate in ultima vreme, aceste cadre i-au convins pe toți ca Riri e inca foarte sexy și debodeaza de sex-appeal.