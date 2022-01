Rihanna este însărcinată! Când va deveni pentru prima oară mamă Rihanna este insarcinata! Cand va deveni pentru prima oara mama Prima luna din anul 2021 aduce vești bune! Rihanna este insarcinata cu primul ei copil. Fericitul tatic este A$AP Rocky, barbatul care o face fericita deja de mai bine de 2 ani. Cei doi au fost fotografiați weekend-ul acesta, in timpul unei plimbari prin New York. Rihanna purta o pereche de jeanși lejeri și o geaca roz, lunga, care ii lasa la vedere burtica de gravida. Sarcina este deja vizibila și, cel mai probabil, artista va deveni mama in primavara sau vara acestui an. Fotografiile au fost facute in Harlem, zona in care iubitul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

