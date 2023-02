Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru Anda Adam. Vedeta a pierdut din nou in procesul in care se judeca pentru vila pe care a vrut sa o achiziționeze in Bragadiru. Anda Adam a pierdut din nou in instanța in procesul imobilului din care a fost evacuata anul trecut. Sentința nu este una favorabila pentru cantareața, aceasta…

- Jessie J a dezvaluit ca este insarcinata Celebra cantareata a impartasit frumoasa veste cu fanii de pe Instagram "Sunt foarte fericita si terifiata sa arat asta... Va rog, fiti blanzi cu mine. Sincer, fata voastra doar sa planga in public, intr un costum de pisica, sa manance muraturi invelite in ciocolatam…

- Cantareata americana Beyonce va susține un concert special in Dubai, dupa o pauza de aproape cinci ani. Vedeta pop-R&B nu a mai sustinut un concert integral din anul 2018. Artista americana se pregateste sa sustina un spectacol la hotelul de cinci stele Atlantis The Palm din Dubai, pe 21 ianuarie. O…

- Andra s-a imbarcat in avion cu destinația Cluj-Napoca. In timpul zborului, Andra a cantat in avion pentru a face atmosfera mai placuta. Cantareața a luat locul stewardesei la stație și a intonat versurile melodiei „Say Jesus”. In imaginile postate de Andra se observa și Virgil Ianțu, care nu canta,…

- UPDATE: Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, fiind inregistrat un apel la 112, la ora 7.53. Impactul a avut loc pe strada Tecuciului, la intersecția cu DN 24 D, intre doua autoturisme și un autobuz, care avea 43 de calatori și face curse regulate Barlad – Fruntișeni. Dinamica accidentului este…

- Pe 1 decembrie s-au implinit 27 de ani de cand Andreea Esca face istorie la Pro TV. Cea mai cunoscuta prezentatoare din Romania nu are rival, dar asta nu inseamna ca anumite vedete nu pot visa ca pot ajunge la pupitrul Știrilor Pro TV. In varsta de 33 de ani, cantareața AMI spune ca i-ar placea […]…

- PE LOC…Curtea de Apel Iasi a amanat, ieri, judecarea primului termen in apelul dosarului in care politistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata. Condamnat, in prima instanta, la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare si 80 de zile de munca in folosul comunitatii, politistul spera sa ramana…