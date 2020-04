Rihanna, altfel de ședință foto. Cum a apărut vedeta pe coperta revistei British Vogue Rihanna a realizat o ședința foto mai neobișnuita pentru coperta revistei British Vogue. Artista in varsta de 32 de ani a devenit prima vedeta care apare așa pe coperta celebrei reviste. Potrivit Vogue , cantareața și-a dorit sa poarte durag, pe coperta revistei, și l-a anunțat pe redactorul-șef Edward Enninful despre ideea ei din prima clipa. „Mi-am imaginat vreodata ca voi vedea un durag pe coperta Vogue? Nu, draga cititorule, nu. Și iata ca avem acum cel mai aspirațional și frumos durag. Incantator. E nevoie de o persoana cu o carisma extraordinara sa ofere un astfel de moment”, a scris Enninful… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

