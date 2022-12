Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Rihanna a imparțașit fanilor, sambata dimineața, un videoclip in care apare copilul pe care il are impreuna cu iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, preluat de Daily Mai l. Artista a devenit mama in luna mai, iar pana acum și-a ținut departe bebelușul de ochii publicului. Inregistrarea video a…

- De-a lungul a aproape doua decenii, Celine Dion a devenit una din marile voci ale muzicii mondiale. Dramele prin care vedeta a trecut au lasat urme, mai ales asupra sanatații sale. Se pare ca, in cele din urma, vedeta a recunoscut public ca ar suferi de o „afectiune neurologice rara”. Anunțul venea…

- Carmen de la Salciua a avut parte de momente deosebite. Aceasta s-a casatorit recent cu alesul inimii, iar acum se afla in luna de miere. Fanii cantareței de muzica de petrecere sunt extrem de bucuroși pentru bruneta care in sfarșit și-a gasit marea dragoste. Solista a continuat sa creada in iubire…

- Honorius Prigoana este un tata implinit, cu o familie de invidiat. Paparazzi Spynews au obținut primele imagini exclusive cu bebelușul lui, in timp ce acesta se afla alaturi de mama lui, Corina Bode, dar și de bona filipineza, care ii este de mare ajutor mamei copilului.

- Sore a venit cu detalii pentru fani despre experiența la emisiunea ,,Te cunosc de undeva”. Celebra actrița și cantareața se bucura de o noua provocare alaturi de partenera sa cu care face o echipa reușita. Fanii sunt extrem de incantați de aparițiile lor din cadrul show-ului. Vedeta le-a oferit tuturor…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…