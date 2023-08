Rihanna a născut în secret o fetiță Rihanna a nascut in secret o fetița Rihanna este de doua ori mama. In primavara anului trecut, artista a adus pe lume un baiețel, in cel mai mare secret. Apoi, cateva luni mai tarziu, a anunțat chiar la Super Bowl faptul ca este din nou insarcinata. Extrem de discreta, vedeta a ales ca și fiica ei sa vina pe lume tot in secret. Conform presei internaționale, fetița Rihannei și a rapper-ului A$AP Rocky s-a nascut pe data de 9 august. Se pare ca atat bebelușul, cat și proaspata mamica, se simt extraordinar. Mai mult, cea mica ar semana extrem de bine cu celebra ei mama. Pe 13 mai 2022, RiRi a devenit… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

