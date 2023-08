Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a nascut un baiat, al doilea copil al ei cu rapperul A$AP Rocky, a anuntat luni presa americana de specialitate. Superstarul a dat nastere noului sau copil la inceputul acestei luni, potrivit site-ului TMZ, potrivit news.ro.„Surse direct informate ne-au spus ca bebelusul a ajuns la Los Angeles…

- Rihanna a nascut in secret o fetița Rihanna este de doua ori mama. In primavara anului trecut, artista a adus pe lume un baiețel, in cel mai mare secret. Apoi, cateva luni mai tarziu, a anunțat chiar la Super Bowl faptul ca este din nou insarcinata. Extrem de discreta, vedeta a ales ca și fiica ei sa…

- La sfarșitul anului trecut, celebra cantareața dezvaluia ca simte din nou fiorii unei noi iubiri. Radia de fericire cand vorbea despre iubitul sau, iar fanii se așteptau sa o vada in viitorul apropiat in fața altarului. Din nefericire, cei doi au pus punct relației, pornind pe drumuri separate. Primele…

- Celebra cantareața, Coco Lee, nascuta in Hong Kong și-a pus capat zilelor, la varsta de 48 de ani. Artista a devenit cunoscuta dupa ce și-a „imprumutat” vocea lui Mulan, in versiunea in mandarina a filmului Disney cu același nume. Au urmat dupa aceea mai multe colaborari de succes. A murit cantareața…

- Momente de bucurie pentru Elena Merișoreanu! Cantareața radiaza de fericire, asta pentru ca nepoata ei a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Elena Merișoreanu a marturisit ca bebelușul a fost adus pe lume prin operația de cezariana. Iata detalii despre cel mic!

- Cei doi au fost inconjurați de multa iubire, caci familile amandorura au fost prezente la naștere iar Theo a oferit primele declarații in emisiunea ”La Maruța”, de la Pro TV.Veste minunata chiar in dimineața zilei de 14 iunie, caci fix la ora 9.17 indragita solista și actrița din ”Clanul”, Theo Rose…

- Theo Rose a devenit mamica pentru prima data in aceasta dimineața și este in culmea fericirii. Artista in varsta de 25 de ani a facut primele declarații pe rețelele de socializare cu privire la micuțul ei, dar și la starea de sanatate.

- Informația momentului din lumea mondena! Theo Rose a nascut, miercuri, 14 iunie. Ce detalii știm pana la momentul redactarii acestui material. Theo Rose a nascut Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei…