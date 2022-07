Rihanna a devenit cea mai tânără miliardară din Statele Unite, îmbogățită prin propriile forțe. A atins un prag istoric Rihanna a devenit cea mai tanara miliardara din Statele Unite, imbogațita prin propriile forțe. Averea solistei care a luat o pauza pentru a deveni mamica, este de 1,7 miliarde de dolari. Pe lista anuala Forbes, solista de 34 de ani a fost pana acum cea mai bogata femeie sub 40 de ani. In clasamentul general al femeilor bogate de peste ocean, Rihanna ocupa locul 21. Solista originara din Barbados, lansata de Jay Z, alt muzician devenit miliardar, a facut avere din muzica, dar mai mult din afaceri. Artista si-a lansat o colectie de machiaj (in parteneriat cu conglomeratul francez de produse de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

