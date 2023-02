Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a oferit un spectacol electrizant și plin de hituri in pauza de duminica de la Super Bowl, dar rețelele de socializare au intrat in colaps cand cantareața a dezvaluit un invitat special neașteptat, scrie BBC.

- La final de an, Federatia Romana de Rugby le propune iubitorilor sportului cu balonul oval sa ii aleaga pe cei mai buni jucatori, jucatoare, antrenori si arbitri din Ovalul autohton in cadrul „Superlativelor din rugby-ul romanesc”. Doi sportivi din orasul Navodari sunt printre nominalizatii acestei…

- Dinamo caștiga medaliile de bronz ale Ligii Naționale de Rugby, ediția 2022, la fel ca in sezonul trecut. Pierzatoarea de serviciu a fost echipa Timisoarei, aproape inexistenta in teren in partea secunda, dupa o prima repriza buna. Din nou, antrenorul Vali Calafeteanu nu reuseste sa duca echipa pe podium,…

- Trupa VUNK revine pe 13 decembrie, de la ora 20.00, in concert la Sala Polivalenta din Bucuresti. Concertul are loc dupa o pauza de trei ani cauzata de pandemia de COVID. „Nimic solid nu se construieste peste noapte. Gloria poate veni foarte repede si poate dura cat un story de instagram, doar o zi.…