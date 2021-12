RIGC 2021: Gazele din Marea Neagră pot ajuta România să devină un important producător de hidrogen albastru în UE Resursele din Marea Neagra pot transforma Romania in cel mai mare producator de gaze naturale din UE. Totodata, acestea ne ofera capacitatea de a deveni un important producator european de hidrogen albastru, vazut ca o soluție pentru reducerea emisiilor in industrii greu de decarbonat, precum producția de aluminiu, oțel, sticla, ciment etc., au declarat astazi specialiști prezenți la Romanian International Gas Conference (RIGC). Obținut din gaze naturale in combinație cu tehnologia de captare și stocare a carbonului (CCS), hidrogenul albastru poate contribui la reducerea emisiilor de carbon și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

