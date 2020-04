Regizorul Ridley Scott vrea sa adapteze "The End of October", carte aparuta recent in Statele Unite care spune povestea unui epidemiolog de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in timpul unei pandemii potrivit news.ro.

Britanicul in varsta de 82 de ani, unul dintre cei mai apreciati regizori, nu a incheiat filmarile la "The Last Duel" si se gandeste deja la un alt proiect.

Realizatorul filmelor "Alien" si "Blade Runner" si-a exprimat o optiune legata de romanul "The End of October" de Lawrence Wright prin intermediarul societatii sale de productie Scott Free, anunta site-ul…