Ridicările (deadlift), exercițiul pe care trebuie să-l practici chiar dacă nu faci niciun pic de sport Doua lucruri ar trebui predate in școli intr-un mod cat mai explicit, pentru ca acestea sunt responsabile in cea mai mare masura de sanatatea noastra: alimentația și exercițiul fizic. Ambele sunt privite de mulți ca mofturi, dar sunt fundamentale in menținerea unui organism sanatos și pentru asigurarea unei bune calitați a vieții. Cum sa mananci corect și cum sa-ți asiguri o buna forma fizica - reprezinta mistere pentru cei mai mulți dintre noi. Și nu ar trebui sa fie așa. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

