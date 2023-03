Ridicări cu balonul cu aer cald, pentru clienții Dâmbovița Mall care au vrut să se bucure de panoramă De o frumoasa surpriza au avut parte, duminica, clienții Dambovița Mall. Cei care s-au simțit suficient de curajoși au putut sa experimenteze senzații tari in balonul cu aer. Un balon a fost ancorat in parcarea Dambovița Mall, unde au avut loc peste 200 de ridicari captive, in intervalul 17:00 – 20:00. Cei care au indraznit, au avut ocazia sa se bucure de o panorama superba, la apus, asupra orașului, in timp ce pluteau la inalțime. Este primul eveniment de acest fel care are loc la Targoviște. Post-ul Ridicari cu balonul cu aer cald, pentru clienții Dambovița Mall care au vrut sa se bucure de… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iubirii, cumparaturile la Dambovița Mall vin cu premii speciale pentru indragostiți! Vino in perioada 1-24 februarie*, cumpara de minimum 350 lei cumulat pe 2 bonuri fiscale, de la 2 magazine diferite din Dambovița Mall și inscrie-te in concurs in aceeași zi. Poți fi unul din caștigatorii super…

- CJ Dambovița anunța ca va incepe construcția noului stadion din Targoviște, situat in zona Dambovița Mall! The post CJ Dambovița anunța ca va incepe construcția noului stadion din Targoviște, situat in zona Dambovița Mall! first appeared on Partener TV .

- Debutul construcției la stadionului din zona fostei Unitați Militare din Targoviște, acolo unde se regasește și Dambovița Mall, pare a fi tot mai aproape. Pentru realizarea acestui obiectiv important pentru activitatea sportiva din Dambovița de inalta performanța se fac pași tot mai importanți de la…

- Debutul construcției la stadionului din zona fostei Unitați Militare din Targoviște, acolo unde se regasește și Dambovița Mall, pare a fi tot mai aproape. Pentru realizarea acestui obiectiv important pentru activitatea sportiva din Dambovița de inalta performanța se fac pași tot mai importanți de la…

- In ultimele zile ale lui 2022 a fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea noului stadion de la Targoviște. Valoarea proiectului pentru arena de 12.000 de locuri este de peste 54 milioane de euro.

- Se pare ca Moș Craciun a cam lasat totul pe ultimul moment la Targoviște, iar astazi parcarea de la Dambovița Mall este mai mult decat plina. Nu de alta, dar unii șoferi au parcat chiar și acolo unde nu erau locuri amenajate, doar sa nu rateze ultimele reduceri. Se pare ca un dambovițean mai grabit…

- Veste extraordinara pentru municipiul Targoviște și județul Dambovița! In aceasta dimineața, la sediul Companiei Naționale de Investiții, in prezența ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, a fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea noului stadion de la Targoviște, in zona Dambovița Mall. …