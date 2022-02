Ridicarea restricţiilor în România se va face cu precauţie Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi ca ridicarea restrictiilor in Romania se va face cu precautie si in niciun caz acum, doarece numarul de pacienti cu COVID-19 de la ATI nu a scazut inca. Media de varsta a acestora este 69 de ani, 88% dintre ei au comorbiditati si 18,5% sunt vaccinati. Alexandru Rafila: Acest trend descendent al numarului de cazuri semnalate trebuie sa se cupleze cu alti doi indicatori ca sa putem sa discutam intr-adevar despre ridicarea restrictiilor si chiar despre o eventuala renuntare la starea de alerta, la un anumit moment. In primul rand e vorba despre… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

