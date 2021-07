Stiri pe aceeasi tema

- Strategia guvernului britanic de a ridica pe 19 iulie majoritatea restrictiilor antiepidemice, in plin nou val de COVID-19 provocat de varianta Delta a coronavirusului, este un „experiment periculos“ avertizeaza peste 1.200 de cercetatori internationali.

- Premierul britanic Boris Johnson refuza sa amane din nou eliminarea restrictiilor, el sustinand ca, in pofida cresterii rapide a cazurilor de COVID-19, vaccinarea masiva din MareaBritanie a rupt in mare masura corelatia dintre infectii, de o parte, si formele grave de boala si decese, de cealalta parte.…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Sajid Javid, a declarat ca s-ar putea inregistra pana la 100.000 de cazuri zilnice de coronavirus, dupa ce vor fi ridicatea majoritatea restrictiilor in Anglia, in decursul lunii iulie. Ministrul a subliniat, insa, ca, de aceasta data, numarul persoanelor care…

- Marea Britanie amana ridicarea ultimelor restrictii anti-Covid, dupa 21 iunie, pe fondul cresterii numarului infectarilor din cauza raspandirii variantei Delta, descoperita pentru prima data in India.

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…