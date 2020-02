Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în Slatina, subiect aprig de ceartă Slatinenii care sunt nevoiți sa plateasca bani frumoși in urma parcarii neregulamentare contesta din ce in ce mai vehement, cel mai des pe rețelele sociale, activitatea serviciului care ridica mașini. „De ce doar pe-a mea?“ este, practic, cel mai invocat argument. Singura mașina de ridicat aflata in administrarea Serviciului de Strazi și Iluminat Public lucreaza la foc continuu. Pe masura ce baieții ridica mașini, se inmulțesc și reacțiile cetațenilor care parcheaza neregulamentar și cad in plasa polițiștilor. „Erau cel puțin trei doar in zona aia, dar nu, au luat-o pe-a mea!“, se plang slatinenii,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

