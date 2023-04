Stiri pe aceeasi tema

- Cei „zece ani pe care i-a petrecut in presa i-au fost de ajuns” Iuliei Marin pentru „a deveni unul dintre cei mai buni ziariști din Romania”, scrie redactorul-șef Recorder, Mihai Voinea, despre jurnalista care s-a stins la 32 de ani, adaugand ca cei care o ataca sunt „autointitulați jurnaliști doar…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier tehnocrat, a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca televiziunea Romania TV ar trebui inchisa: ”Nu este nici presa, nici jurnalism și nu servește nici unui cetațean roman in afara fugarului țepar Sebastian Ghița și prietenilor lui politici sau…

- Romania TV a inregistrat, joi seara, un nou derapaj grav, joi seara, atunci cand a relatat din nou despre moartea jurnalistei Iulia Marin, spunand despre trustul de presa Ringier din care face parte ziarul Libertatea, unde aceasta lucra, ca face o ”incercare de escamotare (sa ascunda, n.red.) a macar…

- Doliu in presa din Romania, Jurnalista de politica și investigație Iulia Marin, care a lucrat la o serie de publicații de top, a murit la varsta de doar 32 de ani, in apartamentul sau din cartierul Militari. Decesul este tratat ca moarte in condiții suspecte, potrivit primelor date, deoarece Iulia Marin…

- ”PNRR e foarte important, pentru ca e vorba de bani pe care bugetul national nu-i are pentru investitii. Deci, evident ca este o prioritate nationala ca PNRR sa continue”, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de rpesa, Nicusor Dan. Intrebat daca face un apel catre Guvern si partidele din coalitie…

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul naționalei Romaniei, s-a enervat la conferința de presa premergatoare meciului cu Belarus. Romania - Belarus are loc marți pe, Arena Naționala, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Marin a fost schimbat in repriza a doua a meciului…

- Ziarista Anca Simina, realizatoare a podcastului ”On the record” de la RECORDER, a discutat criza de pe piața RCA și despre cum funcționeaza un ASF politizat cu jurnalistul Catalin Tolontan. In general mesajele mele sunt optimiste. In perioada aceasta a țarii nu sunt, insa, optimist. Suntem intr-un…

- Un camion cu numere moldovenești s-a rasturnat in albia unui rau, in apropierea localitații Valea Putnei, județul Suceava. Totul a avut loc in dimineața de 30 ianuarie. Presa de peste Prut scrie ca pompierii din Suceava au intervenit, la un accident produs pe DN 17, pe raza localitații Valea Putnei,…