Ridendo castigat mores *Imagini sfașietoare ne parvin din zona Kievului. Poliția ucraineana a confiscat sticlele de bautura ale populației și le-a spart de pereții caselor… *Cine și-a pus hota la aragaz a fost prevazator. Acum poate monta o soba in locul aragazului iar fumul e aspirat de hota… *Cica „Z”-ul de pe tancurile rusești din Ucraina vine de […] Articolul Ridendo castigat mores apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate razboaiele mondiale s-au nascut din nevoia de a controla resursele in momente de criza. Conflictul din Ucraina este un pretext pentru aceeași cauza. Reimparțirea lumii in sfere de influența are la baza actuala criza energetica, potențiala criza alimentara, perspectiva unei crize de metale necesare…

- Ziua 19 de razboi a adus explozii noi in Harkov, un oraș distrus aproape complet de ruși in cele aproape trei saptamani de la invazia Ucranei. Duminica au fost arestate aproape 1000 de persoane care au protestat in Rusia, impotriva razboiului. Convoiul umanitar prin care guvernul Ucrainei voia sa alimenteze…

- Imagini dramatice din Mariupol, unde oamenii sunt omorați de armata rusa, care nu face nicio diferența intre civili și militari. Din blocurile bombardate continuu nu se mai poate folosi niciun lucru. Orașul este in faza de dezastru umanitar, spune organizația Medici fara Frontiere. Potrivit acesteia,…

- Președintele rus Vladimir Putin, in timpul unei conversații telefonice cu președintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat poziția Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina, a informat luni serviciul de presa al Kremlinului. „Aspectele umanitare ale situației actuale au fost discutate…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis duminica seara, 6 martie, un nou mesaj televizat, postat și pe pagina sa de Facebook, in care a afirmat ca „Dumnezeu nu va ierta” suferintele prin care trece poporul sau si a adaugat ca „va veni o Zi a Judecații”, iar pentru soldații ruși „nu va…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, 5 martie, ca sancțiunile impuse de Occident impotriva țarii sale sunt asemanatoare cu o declarație de razboi și a avertizat ca orice incercare a unei țari de a impune o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei ar echivala cu intrarea in conflict,…

- RAZBOI in Ucraina – Ziua ȘASE: Ce este mai rau, inca nu a inceput! Forțe uriașe se indrepta spre Kiev. Rușii vor Capitala A șasea zi de invazie a rușilor in Ucraina. Capitala și marile orașe au ramas sub controlul forțelor ucrainene. Zone de la marginea Kievului și a orașului Harkov au fost ținta unor…

- O invadare a Ucrainei ar implica Rusia intr-un conflict ”violent si sangeros” si ar echivala cu crearea ”unei noi Cecenii”, republica rusa din Caucaz si teatrul unor interventii sangeroase ale armatei ruse, a avertizat luni premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Trebuie…