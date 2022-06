Rico888 și 911 colaborează pentru noul single – Luna Rico888, artistul italian ce s-a facut remarcat prin stilul sau unic de a scrie și de a transmite mesaje puternice prin intermediul muzicii trap, colaboreaza cu 911, unul dintre cei mai tineri producatori din industria muzicii trap din Romania, pentru piesa – Luna. Noul single al celor doi artiști vrea sa aminteasca faptul ca nu avem timp sa-l irosim pe lucruri ce ne țin legați de trecut, motiv pentru care, fiecare dintre noi, trebuie sa priveasca cu incredere și determinare spre viitor. „Luna” se refera la starea pe care piesa o transmite, stare ce nu e condiționata de nimeni și nimic, de timp… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

