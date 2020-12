Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, in urma unui grav accident rutier.Potrivit poliției, doua automobile de marca Mercedes s-au ciocnit frontal intre satele Bardar și Fundul Galbenei. Totul s-a intamplat in jurul orei 15:18.

- Mai mulți actori celebri, sportivi și cantareți sunt parinți singuri. Unii dintre ei au devenit tatici singuri in urma divorțului, in timp ce alții au trebuit sa se descurce singuri in creșterea copiilor dupa ce soțiile lor au murit in accidente tragice. Liam Neeson a devenit tata singur pentru copiii…

- Bucuria de a darui vine cel mai adesea din preaplinul sufletesc al oamenilor pentru care a-și vedea semenul fericit este mai important decat propria fericire. Odata cu darul se ofera și Iubirea – singura forța generatoare de frumos din Univers. Ce face Dumnezeu cand vrea sa se veseleasca? Aduce astfel…

- Igor Dodon susține ca oponentul sau la alegerile prezidențiale a trecut toate liniile bunului simț, atunci cind in campania electorala i-a atins familia. Dodon a declarat, in cadrul emisiunii de vineri, ca aceasta campanie a fost una buna pentru el, in care s-a intilnit cu mulți oameni, dar plina de…

- Uraganul Eta, care saptamana trecuta a lasat in urma sa peste 200 de morti si disparuti in America Centrala, a "devastat vietile a peste 1,2 milioane de copii" in regiune, a declarat miercuri Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza AFP.

- In perioada 30-31 octombrie a avut loc cea de-a douasprezecea ediție a Conferinței Naționale a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din Romania, eveniment care s-a desfașurat in mediul online. La discuții au participat peste 150 de pacienți cu diverse forme de cancer, specialiști și reprezentanți…

- Jandarmii Postului Zanoaga au salvat o familie cu trei copii ratacita pe munte, intr-o porțiune greu accesibila din zona Zanoaga-Cheile Zanoagei-Scropoasa. Pe turiști i-a prins noaptea pe munte și au sunat la 112 pentru a cere ajutor.

- In urma cu doua zile, la Banești a avut loc un incendiu in urma caruia doua locuințe au ramas fara acoperiș. Intr-una dintre aceste locuințe locuiește o familie cu trei copii - doua fete de 4 și 10 ani, și un baiat de 13 ani.