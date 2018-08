Confirmarea vine din partea ambasadorului Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire cu oficialul american.

''In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA, exprimandu-mi speranta ca statele participante in acest proiect, si mai ales Ungaria, sa isi respecte angajamentele asumate la nivel guvernamental, in fata partenerilor si a Uniunii Europene. De asemenea, am aratat faptul ca Ungaria trebuie sa inteleaga importanta exploatarilor de gaz de la Marea Neagra…