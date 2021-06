„Rick and Morty” trec la sezonul 5 (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix prezinta primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel”. Jaful continua, razboiul se apropie și liderul bandei a pierdut controlul. Sfarșitul acestei serii originale create de Alex Pina se apropie din ce in ce mai mult. Banda este inchisa in Banca Naționala a Spaniei de peste 100 de ore.…

- Sezonul 11 al show-ului Romanii au talent 2021 se apropie de sfarșit, iar diseara vom afla care dintre cei 11 finaliști va pleca acasa cu marele premiu de 120.000 de euro. Inainte de finala Romanii au talent, casele de pariuri au anregistrat un interes crescut din partea fanilor concursului de la PRO…

- Netflix a confirmat data lansarii pentru sezonul final al seriei ”La Casa de Papel”. Potrivit anunțului Netflix, cel mai faimos jaf din istorie se va incheia in doua parți a cate cinci episoade: volumul 1 va fi lansat pe 3 septembrie și volumul 2 va fi lansat pe 3 decembrie 2021. „Cand am inceput sa...…

- Serialul „Emily in Paris” de pe Netflix o urmarește pe Emily, o americana de douazeci și ceva de ani din Chicago, care iși lasa viața anterioara și iubitul in urma și se muta la Paris pentru o oportunitate neașteptata de munca. Ea are sarcina de a aduce un punct de vedere american unei venerabile firme...…

- Deși sezonul de schi de la Sinaia trebuia sa țina pana la sfarșitul saptamanii, administrația domeniului a anunțat ca partiile au fost inchise de ieri. „Stim ca v-am promis ca sezonul de schi va ramane deschis pana duminica, 9 mai. Din pacate, nu ne putem onora promisiunea. Din cauza unor probleme tehnice…

- Serialul care a fost pe locul 1 in trendingul pe Netflix timp de mai bine de o luna se intoarce cu sezonul doi. Acesta va fi lansat pe 19 mai 2021, iar daca nu ai vazut pana acum vreun episod, iți recomandam cu tarie sa o faci. Sinopsis: Incercand sa se razbune și sa demonstreze... View Article

- Netflix a reinnoit cel mai mare serial al sau, Bridgerton, cu sezoanele 3 și 4. Sezonul 2 este in producție și urmarește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat in cautarea iubirii. Platforma spune ca nu s-a așteptat la succesul pe care l-a avut serialul: „Bridgerton ne-a luat…

