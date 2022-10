Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura raionului Ungheni informeaza ca, la 07 octombrie 2022 a terminat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata, cauza penala de invinuire a unei persoane care facea parte dintr-un grup criminal organizat, specializat in dobandirea ilicita a banilor de pe

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, mai in gluma mai in serios, vine cu o recomandare pentru cei care organizeaza proteste sa nu distribuie plațile catre persoanele nevoiașe prin intermediari pe rețelele de socializare. Potrivit lui Spatari, organizatorii ar trebui sa doneze banii…

- Gestionarea eficienta a bugetului lunar este esențiala pentru a va asigura ca aveți suficienți bani pentru a acoperi toate cheltuielile și, de asemenea, pentru a va ajuta sa economisiți mai mulți bani. Stabiliți ce aspecte ale bugetului dvs. doriți sa revizuiți pentru a va ajuta sa va gestionați mai…

- Profesorii clujeni care dau meditații trebuie sa declare veniturile obținute, pe anul trecut, iar ANAF le centralizeaza.In Cluj-Napoca, este un profesor care a obținut anul trecut, in plus fața de salariu, 211.674 de lei (40.000 de euro). Prețul unei ore de meditații la Limba Romana și Matematica, in…

- Sase din zece mileniali romani folosesc aplicatii financiare, populare si printre alte generatii, pentru a-si gestiona mai bine banii, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Suntem tot mai puțini: Șapte comune din Alba au pierdut peste jumatate din populație, in ultimii 30 de ani Șapte comune din județul Alba au ramas fara mai bine de jumatate din populație, in ultimii 30 de ani. La nivel național sunt circa 10 localitați care au pierdut cel puțin 70% din populație, in…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, condus de Marcel Bolos (sustinut de PNL), vrea sa preia mai multe directii din cadrul Ministerului Dezvoltarii, cu tot cu personal, lasand fara aproape o cincime din capacitatea de lucru institutia condusa de Cseke Attila (UDMR). In urma cu cateva zile,…

- Vineri, ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Rusia a eșuat in ”multe zone” in razboiul sau din Ucraina și ca președintele rus Vladimir Putin ar putea incerca sa schimbe din nou strategia, transmite Sky News . „Rușii eșueaza in acest moment pe teren in multe zone … Planul A, B…