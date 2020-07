Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii l-a numit, miercuri, pe Richard Moore, diplomat de cariera si fost ofiter, in functia de director al Serviciului de informatii externe (MI6), informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Richard Moore, in varsta de 57 de ani, a devenit ofiter in cadrul MI6…

- Ziarul Unirea Tiberiu Rațiu, fost primar al orașului Abrud, numit de ministrul Economiei in funcția de director general al companiei Cupru Min Tiberiu Rațiu, fost primar al orașului Abrud, numit de ministrul Economiei in funcția de director general al companiei Cupru Min Compania miniera Curpu Min Abrud…

- Rusia a încercat sa se amestece în referendumul scotian din 2014, iar agențiile de informatii britanice ar trebui sa evalueze posibila imixtiune în referendumul pe tema Brexit, se afirma într-un raport al Comisiei de Informatii si Securitate din Parlamentul britanic.„Exista…

- Un avion Ryanair ca zbura de la Londra catre Norvegia a aterizat în siguranța pe principalul aeroport din Oslo dupa o amenințare cu bomba în timp ce aeronava se afla în aer, iar suspectul, un britanic de 51 de ani, a fost arestat, a anunțat poliția norvegiana, relateaza Reuters și…

- NATO a trecut la punerea in practica a planului de aparare pentru Polonia si tarile baltice, dupa ce Turcia a renuntat la obiectiile sale, au anuntat joi oficialitati lituaniene, poloneze si franceze, potrivit Reuters. Ministerul de Externe turc a refuzat joi sa faca vreun comentariu legat…

- Senatul SUA a aprobat, joi seara, numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, in functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX.Decizia de numire a lui John…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a respins miercuri acuzatia ca guvernul de la Londra a expus batranii din aziluri la riscuri suplimentare prin favorizarea spitalelor pentru combaterea epidemiei de COVID-19, transmite Reuters, potrivit Agerpres. O ancheta a agentiei citate a aratat…

- Premierul britanic Boris Johnson și logodnica sa, Carrie Symonds, și-au numit fiul nou-nascut Wilfred Lawrie Nicholas, parțial în onoarea medicilor de la terapie intensiva care au salvat viața prim-ministrului britanic când acesta se lupta cu complicații legate de COVID-19, relateaza Reuters.Symonds…