Richard McLaren a trecut la haltere

- Concluziile investigației McLaren asupra gestiunii lui Tamas Ajan in perioada cat a condus federația internaționala arata ”erori sistematice și corupție la cel mai inalt nivel”. In luna ianuarie, Federația Internaționala de Haltere l-a desemnat pe Richard McLaren pentru a conduce o investigație ampla…

- Coruptia a fost prezenta "la cel mai inalt nivel" la Federatia Internationala de Haltere (IWF), unde fostul presedinte, maghiarul Tamas Ajan, a facut sa functioneze "o cultura a fricii", dezvaluie un raport al avocatului canadian Richard McLaren, citat de Reuters si EFE. Tamas Ajan, care…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru ''profanare publica de simboluri ale gloriei militare ruse'' dupa ce statuia unui maresal sovietic a fost demontata saptamana trecuta la Praga, informeaza AFP, citata de Agerpres. Primaria celui de-al saselea arondisment al capitalei cehe a demontat…

- O comisie interna de ancheta din cadrul ONU infiintata anul trecut pentru investigarea unor atacuri suferite de facilitati civile din Siria, intre care scoli si spitale, se abtine sa incrimineze direct Rusia, potrivit unui rezumat al raportului sau publicat luni. Sunt „potentiale crime de razboi”, se…

- ​Federatia Rusa de Atletism a fost amendata cu 10 milioane de dolari pentru încalcarea regulamentelor antidoping. La Jocurile Olimpice de la Tokyo vor putea participa doar cel mult zece atleti rusi sub drapel neutru, a anuntat World Athletics. Federatia Rusa de Atletism a fost suspendata…