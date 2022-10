Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul ar trebui sa asculte cu atentie cand Vladimir Putin vorbeste despre folosirea armelor nucleare, dar sa tina minte ca este mai util pentru el sa ameninte ca le utilizeaza decat sa mearga mai departe si sa o si faca, a declarat seful fortelor armate norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen,…

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat, joi, ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de „apocalipsa” pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. „Nu ne-am confruntat cu perspectiva unei apocalipse…

- Joe Biden a avertizat ca lumea s-ar putea confrunta cu „Armagedonul” daca Vladimir Putin folosește o arma nucleara tactica pentru a incerca sa caștige razboiul din Ucraina. Cetațeni ruși care se tem de conscripție evadeaza cu barca pe o insula din Alaska, noteaza The Guardian. Președintele SUA a vorbit…

- Fostul director al CIA David Petraeus, un fost general cu patru stele, da asigurari ca, in cazul in care Rusia ar folosi bomba nucleara in Ucraina, NATO ar elimina fortele ruse aflate in aceasta tara. Intrebat ce-ar face Statele Unite daca Rusia ar folosi arma nucleara in Ucraina, David Petraeus a raspuns,…

- Declarația președintelui Vladimir Putin cu privire la anexarea a patru regiuni din estul și din sudul Ucrainei semnaleaza punerea in scena a unei noi și extrem de periculoase faze intr-un razboi care dureaza de șapte luni, un razboi care, potrivit temerilor unor oficiali și analiști occidentali,…

- Omenirea este la doar „o neințelegere” sau „o eroare de judecata” de „anihilarea nucleara”, a avertizat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres. El a mai spus ca „un astfel de pericol nuclear nu a mai fost intalnit de la apogeul Razboiului Rece”. "Norii care se disipasera dupa incheierea Razboiului…

- Șeful Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avertizat ca lumea este la un pas de „anihilarea nucleara” și ca se confrunta cu pericole care nu au mai fost vazute de la Razboiul Rece incoace. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca „omenirea se afla la un pas de anihilare nucleara”,…

- Omenirea se afla la doar „o singura neințelegere” sau „o singura eroare de judecata” distanța de „anihilarea nucleara”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, afirmand ca „un asemenea pericol nuclear nu a mai fost intalnit de la apogeul Razboiului Rece”. „Am fost extraordinar de norocoși…