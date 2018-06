Stiri pe aceeasi tema

- Richard Benjamin Harrison, vedeta show-ului TV “Asii Amanetului”, a murit la 77 de ani. Anuntul privind moartea lui Harrison, mai cunoscut sub porecla “The Old Man” (“Batranul”) a fost facut chiar de postul TV History, care difuzeaza reality show-ul “Pawn Stars” (“Asii amanetului”). “Batranul a murit…

- Scriitorul american Philip Roth a murit la varsta de 85 de ani. Vestea care a indoliat lumea artiștilor a fost facuta de prieteni apropiați ai laureatului al premiului Pulitzer, potrivit jurnaliștilor de la The New Yorker. Potrivit agentului literar al lui Philip Roth, Andrew Wylie, scriitorul a murit…

- Anne V. Coates, editorul de film britanic care a castigat un premiu Oscar pentru „Lawrence of Arabia” (1962) si care a lucrat cel mai recent la filmul „Fifty Shades of Grey” a murit la varsta de 92 de ani, scrie hollywoodreporter.com, anunta News.ro.Angela Allen, script supervisor, a spus…

- Anuntul mortii lui Timmy Matley a fost facut de membrii trupei, printr-un anunt pe Twitter. "Cu mare tristete va anuntam moartea bunului nostru prieten si frate Timmy Matley. Stim ca aceasta veste va frange inimile. Apreciem dragostea si sustinerea voastra in aceste momente dificile", au scris membrii…