Richard DeVos, fondatorul Amway și proprietarul Orlando Magic, a decedat DeVos, fondatorul societatii americane de vanzari directe Amway, achizitionase clubul din Orlando in 1991 si a vazut echipa jucand doua finale NBA, in 1995 si 2009, ambele pierdute, in fata formatiilor Houston Rockets, respectiv Los Angeles Lakers. ''Generozitatea sa fara limite, modul sau de a conducere stimulant si entuziasmul sau contagios nu vor fi uitate niciodata'', a declarat directorul general al clubului Orlando Magic, Alex Martins. ''El era primul suporter al echipei noastre si cel mai bun proprietar la care puteau spera suporterii lui Magic'', a adaugat Martins. Orlando… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

