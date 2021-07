Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor a carui pregatire a durat 17 ani il va duce, duminica, pe miliardarul Richard Branson din deșertul New Mexico pana la marginea spațiului. Prin acest zbor se da oficial startul turismului spațial. Opt oameni vor lua parte la aceasta misiune pe care intreaga omenire o poate urmari in direct. Este…

- Duminica aceasta, un zbor a carui pregatire a durat 17 ani il va duce miliardarul Richard Branson din deșertul New Mexico pana la marginea spațiului. Este o calatorie istorica, iar mizele ei, dincolo de progresul tehnologic, sunt deopotriva economice. Se da startul turismului spațial. Opt oameni vor…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel…

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…

- Rusia trebuie sa ramana o mare putere nucleara si a cuceririi spatiale, a estimat luni presedintele rus Vladimir Putin, cu prilejul implinirii a 60 de ani de la primul zbor in spatiu, efectuat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, relateaza AFP. "In secolul XXI, Rusia trebuie sa-si mentina…