- Proaspat transferat la Team Novak (echipa singurului campion paralimpic din istoria Romaniei), ucraineanul Yehor Dementyev a impresionat asistența la Turul Ținutului Secuiesc. In ciuda handicapului de la mana dreapta, dublul campion paralimpic in 2012 și 2016 a trecut primul linia de sosire la Sfantu…

- Flavius Stoican a reusit sa-si puna amprenta pe jocul echipei din Copou dupa un singur sezon, ba chiar a egalat cea mai buna clasare din istoria gruparii iesene in stagiunea trecuta, prin accederea in play-off

- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum ii spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.Primele verificari ...

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson.

- Mate Males a jucat in cariera sa la Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb si HNK Rijeka, echipa pentru care a evoluat in ultimele 5 sezoane, bifand 127 de meciuri. Mijlocasul de 29 de ani are trei trofee castigate: doua titluri de campion al Croatiei cu Dinamo Zagreb si HNK Rijeka, dar si o Cupa…

- Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, a transmis o scrisoare publica prin care iși manifesta solidaritatea fața de fostul tenismen Ilie Nastase, cel caruia, prins baut la volan, i s-au intocmit doua dosare penale in dimineața zilei de 25 mai (detalii pe larg, aici). "Un campion…

- Virgin Galactic a incheiat cu succes, ieri, al doilea test de zbor cu un avion supersonic. Testul desfașurat la baza Mojave Air and Space Port din California de Sud il aduce pe Richard Branson, fondatorul Virgin Galactic, tot mai aproape de implinirea visului de a trimite turiști in spațiu. Compania…

- Patrupedul Poliției de Frontiera, Grom, a pus la pamant un cetațean ucrainean care a incercat sa fuga de polițiștii de frontiera in timpul descoperirii ca acesta este cautat de autoritațile de drept din Republica Moldova.