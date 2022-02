Stiri pe aceeasi tema

- Nu are nicio legatura cu armata, dar conduce comisia de resort din Camera. Facultatea a facut-o la privat, in Arad, dar el se afla in acei ani in Norvegia, la munca. Acestea sunt doua dintre semnele de intrebare ridicate de Valeriu Nicolae intr-un nou articol realizat pe baza investigațiilor facute…

- „Teatrul Național iși continua misiunea și este aTeNT la Om, la cel din sala și la cel de pe scena. Cei doi – unul in sala, unul pe scena – formeaza perechea, echilibrul comunicarii, al creației, al intalnirii. Apropiați-va mai mult de Oamenii de pe scena

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dancu va merge in vizita de informare in garnizoanele din Timișoara și Arad. Jurnaliștii de la NY Times vorbesc de luptatori ucrainieni antrenați in Romania

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 2 ianuarie 2022, temperaturile vor continua sa se situeze peste cele normale perioadei actuale. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…

- Atmosfera incendiara la Orhei, de Revelion. In noaptea dintre ani, mii de oameni și-au dat intalnire la OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din țara, și au intampinat, intr-o atmosfera de poveste, anul 2022. Oamenii au cantat, au dansat impreuna și s-au bucurat in cadrul unui concert de excepție…

- La Sacele, biletele de calatorie se pot plati cu ajutorul aplicației 24 pay. Sistemul nu genereaza niciun fel de cost suplimentar in afara pretului biletului. Servicii Sacelene SRL in calitate de operator regional de transport public in cadrul Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului…

- Este greva spontana la CFR, iar haosul amenința transportul feroviar din intreaga țara. Peste 1000 de angajați au intrerupt lucru la București, Brașov, Sighetul Marmației, Cluj, Arad și Craiova și protesteaza in fața depourilor. Mai multe trenuri au deja intarzieri, iar calatorii așteapta prin gari…