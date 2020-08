Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul se afla cu sora lui mai mare pe o pista de biciclete de langa cartierul rezidential privat situat la marginea orasului, la iesirea spre Arad. In momentul in care cei doi caini au sarit sa atace, trei tineri care se aflau intr-o masina au orbservat scena si au sarit in ajutor. …

- "In ultimele 24 de ore un numar mare de mijloace de transport s-au prezentat la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, pentru iesirea din tara, respectiv 1.121 de camioane si 806 autoturisme", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Un nou CUTREMUR in Romania. Vezi unde s-a simțiit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc in județul Mehedinți, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc marți, la ora 17.00, in județul…

- Fostul vicepremier Mihai Fifor, actualmente lider PSD Arad, spune ca liberalii sunt „teroriști economici” pentru ca ataca la CCR dublarea alocațiilor copiilor.Citește și: Nelu Tataru: Ne apropiem de un moment in care vom avea o dublare sau triplare de cazuri pe zi. Atunci vom avea o problema…

- Obligatiile contractuale privind donarea aparatelor de plasmafereza catre centrele locale si regionale de transfuzii sanguine din Romania nu au fost respectate si, ca atare, initiatorul demersului doreste retragerea aparaturii din punctele unde prelevarea de plasma de la pacientii vindecati de Covid…

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1.288 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea impreuna cu ofițeri din cadrul BCCO Oradea au efectuat, la data de 14.05.2020, un numar de 19 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Botoșani, Neamț, Mureș, Ialomița, Argeș, Suceava, Galați, Arad, Timiș, Gorj, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 8 decese din cauza COVID-19. Toți cei decedați sufereau și de alte afecțiuni, printre care insuficiența cardiaca și obezitate. Deces 869. Femeie, 78 ani, județ Arad. Data confirmarii: 27.04.2020 Data deces: 07.05.2020. Comorbiditați: DZ tip II, HTA gradul…