Rică Răducanu, pe patul de spital! Ce probleme are fostul fotbalist Fosta legenda a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, are probleme grave de sanatate! „Sunt in spital. Nu pot vorbi acum!”, a spus Rica Raducanu, pentru playsport . In 2018, Rica a fost diagnosticat cu apnee in somn și a fost transportat de urgența la spital și atunci. Acum, scenariul se repeta. Ce este apneea in somn? Apneea in somn reprezinta o afecțiune a aparatului respirator care se caracterizeaza prin pauze respiratorii frecvente și repetate in timpul somnului. Respirația se poate opri de mai multe ori și paote dura de la 10 secunde pana la aproximativ 1 minut! Oboseala și trezirile bruște… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

