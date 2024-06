Rică Răducanu, partener la o terasă din Neptun: ”Poftiți la Rică și Costică și la bar Marinică!” Dă autografe pe note de consumație! Legendarul portar al naționalei de fotbal iși gasește locul la mare pe urmatoarele doua luni. Rica Raducanu, un nume emblematic in fotbalul romanesc, s-a mutat la mare, unde imbina distracția cu munca la terasa unor prieteni buni. In varsta de 78 de ani, fostul portar al clubului Rapid București aduce bucurie și nostalgie clienților, care se bucura de prezența sa și de autografele oferite pe note de consumație. Nea Rica, cum este cunoscut de fani, a decis sa se mute la Neptun, unde ajuta la terasa prietenilor sai. Chiar daca nu se rușineaza sa munceasca la aceasta varsta, el recunoaște ca pensia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

