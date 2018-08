Rică Răducanu, JEFUIT în timp ce dormea: Ce au luat hoții din casa de vacanță Rica Raducanu a fost jefuit, in timp ce dormea, in casa sa de vacanța din Mangalia. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. "Nu mai pot sa dorm, mi se intampla ceva necurat, nu ca am pierdut niste bani, dar nu credeam in viata mea ca cineva o sa ma atace pe mine. Eu ma duc acolo de 30 de ani. Am ajuns acasa pe la 8, zis hai sa ma uit la meci, luni seara. Am vazut meciul, eram singur, am baut ceva ca omul și am adormit cu geamul deschis si la balcon si la intrarea in casa. Am bagat telefonul in priza. Langa masuta de langa pat am pus si o geanta pe care abia am cumparat-o si aveam toate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

