Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia și toate restricțiile din ultimii 2 ani sunt marele regret al lui Rica Raducanu, 75 de ani. Mereu vesel, plin de energie, fostul mare portar accepta greu viața cu reguli impuse. Infectat cu COVID-19, Rica Raducanu, care tocmai a primit trofeul de Legenda GSP, a povestit ca a fost internat la…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutul "Matei Balș" din Capitala, face apel la prudența si recomanda romanilor care merg in vizita de sarbatori sa se testeze sau daca se poate sa limiteze interacțiunile lungi pentru ca trebuie sa fim realiști ca suntem inca in pandemie.„Este important…

- Fostul mare portar Rica Raducanu, astazi in varsta de 75 de ani, a vorbit despre clipele de cumpana prin care trece din cauza pandemiei de COVID-19. „Legenda” Rapidului se teme sa mai iasa din casa, iar cumparaturile esențiale i le face fiul sau. Potrivit gsp.ro, Rica Raducanu fusese diagnosticat cu…

- Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o valiza, la doar cateva zile dupa nunta ei. Principalul suspect pentru moartea femeii este chiar soțul acesteia. Din primele investigații, se pare ca femeia ar fi fost strangulata. Corpul lui Dawn Walker a fost gasit duminica, intr-o zona cu vegetație bogata din…

- Papa Francisc a lansat duminica un proces consultativ la nivel mondial, cu durata de doi ani, care ar putea schimba modul in care Biserica Romano-Catolica ia decizii si care si-ar putea lasa amprenta mult dupa incheierea pontificatului sau, relateaza Reuters. Sustinatorii vad in aceasta initiativa,…

- Deputatul PNL Violeta Alexandru a comentat, intr-o postare pe Facebook, tragedia de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, ea criticand dur actuala guvernare, despre care spune ca nu mai are nicio scuza si mentionand ca in sistemul public, mereu e de vina altcineva. ”Daca aud, din nou, ca s-a…

- Un barbat din Cluj-Napoca este urmarit penal dupa ce a sechestrat și violat o femeie de mai multe ori, urmand sa ii fure telefonul.Femeia a fost violata de doua oriConform surselor Știri de Cluj, „numitul .... prin exercitarea unor acte de violența asupra persoanei vatamate ...., a obligat-o contrar…

- Medicul Adrian Marinescu este de parere ca testele Covid-19 sunt doar „orientative”. Acesta susține ca daca ne testam negativ asta nu inseamna cu nu am fost infectați cu coronavirus. „Testul, daca e negativ, și am totuși simptomatologie, nu inseamna ca nu am Covid. Daca am simptome, ma izolez, caci…